الأحد 15-11-2020
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم الاحد

تقرير صادم ينذر بكارثة صحية بالاردن وترقب لقرارات حاسمة

المنخفض القبرصي يبدأ بالتأثير على المملكة

محافظ العاصمة : هناك اختراقات قانونية ونحن بالمرصاد

ايعاز من وزير الداخلية لتطبيق أوامر الدفاع

الامن يحذر السائقين على الطريق الصحراوي

وفاة الشيخ علي الحلبي في مستشفى الامير حمزة بعد اصابته بكورونا

التربية توضح حول موعد امتحان التوجيهي التكميلي

المصفاة: لا إعلانات جديدة للوظائف.. والشركة ستلاحق مطلقي الشائعات قانونياً

لجنة الأوبئة توضــح للوكيل حول الإجراءات القادمة بسبب كورونا




الأحد، 15-11-2020 03:42 م

بحسب تغريدة نشرها

وأخيرا .. ترامب يعلن فوز بايدن ويُبــرر

ترامب
دونالد ترامب


الوكيل الإخباري - اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفوز منافسه الديمقراطي دونالد ترامب في الانتخابات، مشددا على أن سبب ذلك يعود إلى تزوير نتائج التصويت.

اضافة اعلان

وجاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب اليوم الأحد على حسابه في "تويتر" تعليقا على تقرير تلفزيوني لقناة "فوكس نيوز" تساءل فيه المذيع بشأن كيفية فوز بايدن في التصويت وأشار إلى أن بايدن "كان مقتنعا بأنه سيخسر" قبيل الانتخابات.

 

وذكر ترامب في تغريدته: "فاز (بايدن) لأن الانتخابات كانت مزورة".


وكرر ترامب اتهامه بمنع المراقبين والمشرفين على التصويت بأداء مهامهم، مشيرا إلى أن مهمة فرز الأصوات تعود إلى شركة Dominion الخاصة التي وصفها "يسارية متطرفة" و"سيئة الصيت"، وندد بالمعدات التقنية التي تستخدمها.


وشدد الرئيس الجمهوري أن المشاكل الفنية التي حصلت في يوم التصويت تمثل في الواقع محاولات لسرقة الأصوات، مضيفا:" "نجحوا في كثير من الأمور لكن لم يتم إمساكهم".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
f6011591ab9af4adf9a65a47fb80c7ba

بوادر أزمة بين بغداد و كردستان بسبب قانون الاقتراض

thumbs_b_c_c33416b21b9d06925696824d7023af89

أردوغان: صبرنا نفذ ويجب التفاوض على حل الدولتين في قبرص

مسلحون

إثيوبيا .. مصرع نحو 34 شخصا على يد مسلحيــن

جيش

الجيش اللبناني يوقف متسللا دخل الأراضي اللبنانية

ترامب

ترامب ما زال يرفض الاعتراف بفوز بايدن في الانتخابات

5e885dc14c59b739bf7442d5

لبنان: بدء تطبيق الحظر الشامل على المركبات بسبب كورونا

أخبار متعلقة
_115247240_trump---biden

أنصار بايدن وترامب يتظاهرون في مختلف أرجاء أمريكا

باد

بايدن يقترب من الفوز

بايدن

بايدن واثقا بفوزه : خطتي لمواجهة كورونا في اليوم الأول من الرئاسة

IEJBOXHKAU

شبكات تلفزيونية أمريكية تقطع كلمة لدونالد ترامب

1046689230_0_0_3383_1830_1000x541_80_0_0_3f31f8a1696cbb8af6ae0cf3f1edffa6

جو بايدن يقلّص الفارق في الانتخابات ويتقدم

c7d17709-bad4-4e8c-93c1-144d2b08de55_16x9_1200x676

السباق الرئاسي يقترب من النهاية.. وبايدن الأقرب للوصول