واحدة من أضخم الشحنات.. المغرب يضبط أكثر من طن من الكوكايين

الوكيل الإخباري- تمكنت السلطات المغربية من ضبط 1355 كلغ من الكوكايين في ميناء طنجة، مهربّة من البرازيل ومعدّة للتصدير إلى بلجيكا وبريطانيا، في واحدة من أضخم الشحنات من هذا المخدّر التي تضبطها المملكة في السنوات الأخيرة.

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كيف جرى اكتشاف الشحنة؟

قالت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب في بيان لها إن اكتشاف هذه الشحنة جرى عقب الاشتباه في طريقة ختم إحدى الحاويات المحمولة على متن باخرة للنقل البحري، تحمل علم دولة أوروبية، كانت قد انطلقت من أحد الموانئ بدولة البرازيل ومتوجّهة صوب ميناءي أنفرس في بلجيكا، وبورت بوري الواقع جنوب إنكلترا.



ولم يكشف البيان عن الدولة التي تحمل السفينة علمها، مكتفيًا بالقول إنّ تفتيش الحاوية "مكّن من اكتشاف وحجز شحنات الكوكايين المهرّبة ملفوفة ومخبّأة داخل أربعين حقيبة سوداء اللون".

المصدر: التلفزيون العربي

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