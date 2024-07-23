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الثلاثاء، 23-07-2024 11:39 م

واشنطن: استقالة مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركي

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الوكيل الإخباري - قدمت مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركي، كيمبرلي تشيتل، استقالتها اليوم الثلاثاء، بعد يوم من إقرارها بأن جهاز الخدمة السرية، الذي تتولى إدارته، قد فشل في مهمته لمنع محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، بحسب واشنطن بوست.

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وكانت تشيتل، مديرة الجهاز المسؤول عن حماية كبار الشخصيات الأميركية، تواجه دعوات من الحزبين الجمهوري والديموقراطي للتنحي بعدما أصاب مسلح، يبلغ من العمر 20 عاما، أصاب المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية في أذنه اليمنى خلال تجمع انتخابي في 13 تموز في بنسيلفانيا.


ورحّب رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون بالاستقالة وقال لصحافيين "تأخَرَت، كان عليها أن تقوم بذلك قبل أسبوع على الأقل، أنا سعيد لرؤية أنها استجابت لدعوة كل من الجمهوريين والديموقراطيين".

 

بترا

 




 

 


 

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