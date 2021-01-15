الجمعة 15-01-2021
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الجمعة، 15-01-2021 10:17 ص

واشنطن: اعتقال 100 شخص في أحداث الكونغرس

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الوكيل الاخباري - أعلن مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي "إف.بي.آي"، ليل الخميس، اعتقال ما يزيد على 100 شخص، شاركوا في اعمال الشغب وحصار مبنى الكونغرس (الكابيتول) الأسبوع الماضي وإن المكتب يتابع أشخاصا اخرين تدور حولهم شبهات القيام بأعمال شغب وقت تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 كانون الثاني 2021 ، بحسب واشنطن بوست.

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وقال مدير المكتب كريستوفر راي في إفادة خاصة لمايك بنس نائب الرئيس المنتهية ولايته بخصوص تأمين مراسم التنصيب: "نتحرى أمر أفراد ربما يتطلعون إلى تكرار العنف الذي شهدناه الأسبوع الماضي".


وأضاف "حددنا أكثر من 200 مشتبه به منذ السادس من كانون الثاني، لذلك نحن نعلم من أنتم وعملاء مكتب التحقيقات الاتحادي في طريقهم للعثور عليكم".


ولن يحضر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، حفل تنصيب بايدن، جراء ما يعتبرهُ سرقة لفوز الجمهوريين.


--(بترا)

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