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الجمعة، 08-07-2022 05:00 م

واشنطن: الحكم على الشرطي الذي قتل جورج فلويد بالسجن 21 عاما

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الوكيل الإخباري - حكمت محكمة فيدرالية أميركية مساء الخميس بالسجن 21 عاما على الشرطي ديريك شوفين الذي قتل خنقا بركبته الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد مما أدى إلى موجة احتجاجات كبيرة في الولايات المتحدة عام 2020، بحسب واشنطن بوست .

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وكان حكم بالسجن 22 عاما ونصف العام، صدر من قبل عن محكمة في ولاية مينيسوتا بحق شوفين لكنه استأنف الحكم، أما العقوبة الفدرالية بتهمة "انتهاك الحقوق المدنية" للأسود الأربعيني، فهي نهائية لأنها صدرت بناء على اتفاق يقضي باعتراف المتهم.


ويمكن أن ينفذها بالتزامن مع العقوبة الأولى، كما أوضح القاضي بول ماغنوسون من محكمة سانت بول، مشيرا إلى أنه أمضى سبعة أشهر منها في مدة توقيفه.
وقال القاضي "لا أعرف لماذا فعلت ذلك. لكن وضع ركبتك على رقبة شخص ما حتى يموت أمر خاطئ، لذلك يجب أن تعاقب بشدة".


 




 

 


 

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