واشنطن: بايدن بخير

الوكيل الاخباري -

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أكد البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "بخير"، وذلك بعد تعثره أثناء صعوده على درج الطائرة الرئاسية.وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في مؤتمر صحفي، أن "سرعة الرياح في قاعدة "أندروز" الجوية قرب واشنطن، ربما تكون السبب في تعثر بايدن"، بحسب موقع "الحرة" الأمريكي.وأضافت ساكي أن "الجو عاصف جدا في الخارج، إلا أنه بخير بنسبة مئة بالمئة".ولم تذكر المتحدثة، ما إذا كان بايدن قد خضع لفحص طبيب بعد الحادث، أم لا.وأظهر مقطع مصور، تداوله الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، تعثر بايدن، أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية للتوجه إلى "أتلانتا"، عاصمة ولاية "جورجيا" الأمريكية.