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الإثنين، 09-01-2023 04:39 م

واشنطن بوست: تربويون أميركيون يقاضون عمالقة التكنولوجيا

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الوكيل الإخباري - رفع مسؤولو مدارس عامة في مدينة سياتل الأميركية، شكوى ضد الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتيك توك، متهمين إياها بالتأثير سلباً على الصحة العقلية للتلاميذ.

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وبحسب واشنطن بوست، استهدفت الشكوى التي اطلعت وسائل إعلام أميركية على نسخة منها، فيسبوك وإنستغرام وسنابشات ويوتيوب، إضافة إلى منصة تيك توك، وغوغل.


وقال مسؤولو المدارس العامة في المدينة الواقعة بولاية واشنطن في شمال غرب الولايات المتحدة، إنهم يريدون "تحميل الشركات المالكة لوسائل التواصل الاجتماعي، المسؤولية عن الضرر الذي تتسبب فيه على الصحة الاجتماعية والعاطفية والعقلية للتلاميذ"، وفق ما ورد في بيان.


بترا


 




 

 


 

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