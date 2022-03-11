السبت 12-03-2022
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الجمعة، 11-03-2022 11:33 م

واشنطن: بيونغ يانغ اختبرت منظومة جديدة لصواريخ بالستية عابرة للقارات

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ليل الخميس، أن اختبارين صاروخيين أجرتهما كوريا الشمالية مؤخرا كانا لمنظومة جديدة لصواريخ بالستية عابرة للقارات، في وقت وصفه مسؤول أميركي كبير بأنه "تصعيد خطير" سيتم الرد عليه عبر فرض عقوبات جديدة، بحسب واشنطن بوست.

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وذكرت كوريا الشمالية، أن اختباري 26 شباط و4 آذار تركّزا على تطوير قمر صناعي استطلاعي، لكن البنتاغون أشار إلى أن تحليلا دقيقا خلص إلى أنهما كانا في الواقع تجربتين للتمهيد لعملية كاملة لإطلاق صاروخ عابر للقارات.


وأجرت كوريا الشمالية ثلاثة اختبارات لصواريخ عابرة للقارات، كان آخرها في تشرين الثاني 2017 لصاروخ "هواسونغ-15" القادر على بلوغ واشنطن وباقي أراضي الولايات المتحدة.

 

بترا


 




 

 


 

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