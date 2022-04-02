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السبت، 02-04-2022 06:46 ص

واشنطن تخصص مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

دولارات 2


الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن الولايات المتحدة خصصت 300 مليون دولار على شكل "مساعدة" عسكرية إضافية لأوكرانيا.

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وأضاف في بيان إن "وزارة الدفاع الأمريكية ستقدم ما يصل إلى 300 مليون دولار كمساعدة أمنية لدعم القدرات الدفاعية لأوكرانيا".


إلى ذلك أكد البنتاغون الأسبوع الماضي وصول أول دفعة مساعدات عسكرية أمريكية إلى أوكرانيا كجزء من حزمة دعم كبيرة تقدر قيمتها الإجمالية بـ800 مليون دولار.


وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في 16 مارس الماضي عن تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، وذلك بعد أيام من قرار آخر له بتقديم مساعدات بقيمة 200 مليون.


وتشمل المساعدات أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية، بما في ذلك أنظمة صواريخ مضادة للدروع ومضادات جوية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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