السبت 17-07-2021
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السبت، 17-07-2021 10:28 ص

واشنطن تخطط لإجلاء 12500 أفغاني

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الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر إعلام أمريكية، نقلا عن ثلاثة مصادر في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستنقل 2500 أفغاني ممن تقرر إجلاؤهم، إلى أراضيها مباشرة وليس إلى دول أخرى كما كان يخطط سابقا.

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق أن بلاده ستقوم بإجلاء آلاف المواطنين الأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة في الماضي. وكان من المخطط أن يتم نقلهم أولا إلى دول أخرى لحين النظر في طلبات الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.

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وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية، واثنان من مسؤولي البنتاغون، إن 2500 أفغاني قد اجتازوا فحوصات أمنية، مما يسمح لهم بالخروج مع عائلاتهم مباشرة إلى الولايات المتحدة، وبعد الخضوع للفحص الطبي سيسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة كلاجئين.


وسيتم نقل 10 آلاف شخص آخرين إلى قاعدة عسكرية أمريكية في الخارج أو في دولة أخرى.


ومن المفترض، أن تبدأ عمليات الإخلاء في غضون أيام قليلة.


وأعلن البيت الأبيض، أن حوالي 20 ألف أفغاني ممن عملوا مع الجيش خاصة في الترجمة، طلبوا من الولايات المتحدة إجلاءهم، موضحا أن العدد لا يشمل العائلات. 


وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، خلال مؤتمر صحفي، إن هؤلاء الأفغان وعائلاتهم سينقلون إما إلى قاعدة عسكرية في الولايات المتحدة أو إلى قاعدة عسكرية أمريكية في الخارج أو إلى دولة ثالثة اعتمادا على تقدم الفحوصات الأمنية التي يخضعون لها. 

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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