الجمعة 08-09-2023
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الجمعة، 08-09-2023 02:09 م

واشنطن تدعم كييف بـ600 مليون دولار مساعدات

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الوكيل الإخباري - أعلنت الولايات المتحدة، أمس الخميس، عن مساعدة عسكرية جديدة بقيمة 600 مليون دولار لأوكرانيا، تشمل معدّات لإزالة الألغام وأنواع مختلفة من الذخائر.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في بيان، إن هذه المساعدة تهدف إلى تلبية «احتياجات أوكرانيا في ساحة المعركة» وتُظهر «الدعم الثابت» للولايات المتحدة.

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غير أنّ هذه المساعدة الجديدة لن تكون متاحة على الفور في الميدان، إذ إنّها تندرج في إطار برنامج المساعدات الأمنيّة لأوكرانيا الذي من خلاله تُوفّر واشنطن معدّات لهذا البلد عبر صناعتها الدفاعيّة أو شركائها بدلاً من أن تَسحب مباشرةً من مخزوناتها.


ويأتي هذا الإعلان غداة كشف وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن، أول من أمس الخميس، عن مساعدة لكييف بقيمة مليار دولار، تتضمّن تزويد أوكرانيا بذخائر تحوي اليورانيوم المنضّب من عيار 120 ملم مخصّصة لدبّابات أبرامز الأمريكيّة التي وعدت واشنطن بتسليمها لكييف.

 

البيان

 




 

 


 

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