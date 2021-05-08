واشنطن تدعو إلى التهدئة في القدس وتجنّب عمليات الإخلاء



الوكيل الاخباري -

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دعت الولايات المتحدة الجمعة إلى "التهدئة" في القدس و"تجنب" إخلاء عائلات فلسطينية لصالح مستوطنين اسرائيليين.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جالينا بورتر للصحافيين "نشعر بقلق عميق إزاء تصاعد التوتر في القدس"، معربة أيضاً عن "القلق بشأن عمليات الإخلاء المحتملة للعائلات الفلسطينية" من أحياء في القدس الشرقية و"كثير منهم، بالطبع، يعيشون في منازلهم منذ أجيال".وشددت على أنه "مع دخولنا فترة حساسة"، "سيكون من الضروري.. التشجيع على تهدئة التوتر وتجنب مواجهة عنيفة".