واشنطن تدعو لمفاوضات عاجلة في إثيوبيا

الوكيل الإخباري - أعربت الخارجية الأمريكية عن قلق واشنطن البالغ إزاء القتال الدائر في مناطق من إثيوبيا، وتفاقم الانتهاكات هناك.

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ودعت الخارجية الحكومة الإثيوبية وقوات إقليم تيغراي لبدء المفاوضات فورا لوضع حد للصراع.



وأشارت الوزارة إلى ورود تقارير متزايدة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا.

وقالت إنها "تؤكد على الحاجة الملحة لإجراء تحقيقات دولية مستقلة وذات مصداقية" للوقوف على ملابسات ما يحدث على الأرض في إثيوبيا.

المصدر : روسيا اليوم

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