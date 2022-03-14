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الإثنين، 14-03-2022 07:08 ص

واشنطن تدين القصف الإيراني لأربيل

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الوكيل الإخباري - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن بلاده تدين مع رئيس الوزراء العراقي وقادة كردستان، القصف الإيراني لمدينة أربيل.

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وشدد على أن هذه الأطراف ستعمل على محاسبة إيران وتحميلها المسؤولية.
وأشار سوليفان إلى أن الولايات المتحدة تدين الهجوم الصاروخي على كردستان. وأكد أن قصف هذه المنطقة السكنية في اربيل كان "بدون اي مبرر".


وأضاف المستشار الأمريكي: "استنكرت الولايات المتحدة ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وزعماء كردستان - الرئيس نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء مسرور بارزاني، هذا التعدي على سيادة العراق وإقليم كردستان. سندعم الحكومة العراقية في محاسبة إيران وسندعم شركائنا في الشرق الأوسط، لمواجهة مثل هذه التهديدات من جانب إيران".

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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