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الثلاثاء، 28-09-2021 07:52 ص

واشنطن تدين تجربة كوريا الشمالية الصاروخية الجديدة

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الوكيل الإخباري - نددت الخارجية الأمريكية، بالتجربة الصاروجية الجديدة التي أجرتها كوريا الشمالية فجر اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنها تشكل تهديدا للجيران والمجتمع الدولي.

وحثت الخارجية الأمريكية بيونغ يانغ على العودة إلى محادثات نزع السلاح النووي المتعثرة.

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من جهتها،، قالت قيادة القوات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ في بيان لها، إن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ "لا يشكل تهديدا مباشرا لأفراد الجيش أو الأراضي الأمريكية أو حلفاء الولايات المتحدة".


ولكنها أضافت أن "إطلاق الصاروخ يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرنامج الأسلحة غير المشروع لكوريا الشمالية".


وكانت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أعلنت فجر اليوم، أن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة واحدة على الأقل "مجهولة الهوية" باتجاه بحر اليابان.
من جانبها، أكدت وزارة الدفاع اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت ما يمكن أن يكون صاروخا باليستيا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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