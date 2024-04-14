واشنطن تستبعد نشوب حرب إقليمية

الوكيل الاخباري-

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قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن معظم الهجمات التي استهدفت إسرائيل في الليلة الماضية انطلقت من الأراضي الإيرانية والباقي من وكلائها في العراق ولبنان واليمن، بحسب تعبيره.واستبعد كيربي في حديث لشبكة "سي إن إن" الأميركية توسع الوضع إلى حرب إقليمية، وأوضح أن واشنطن شاركت في صد الهجوم الإيراني لمنع ذلك.وأشار كيربي إلى أن "الأمر متروك للإسرائيليين ليقرروا ما إذا كانوا سيردون على إيران وكيف سيردون"، واعتبر أن إطلاق مئات المسيرات والصواريخ دون إلحاق ضرر يذكر دليل على أن إيران "ليست بالقوة التي تدعيها".وأضاف: "مشاركتنا العسكرية في التصدي لهجوم إيران دليل على التزامنا الصارم بأمن إسرائيل، وأعتقد أن رسالتنا وصلت للإيرانيين بأننا لن نتسامح مع أي استهداف لجنودنا ومنشآتنا".