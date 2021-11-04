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الخميس، 04-11-2021 11:34 م

واشنطن تستضيف جولة الحوار الاستراتيجي الأمريكي المصري

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن الوزير أنطوني بلينكين يستقبل نظيره المصري سامح شكري، والوفد المرافق له في العاصمة الأمريكية واشنطن، يومي 8 و 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وذلك بهدف عقد الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، أنه "من المقرر عند افتتاح الحوار الاستراتيجي بين البلدين، مناقشة القضايا الدولية والإقليمية، وحقوق الإنسان، والتعاون الثنائي في القضايا الاقتصادية والقضائية والأمنية والتعليمية والثقافية".

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