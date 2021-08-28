واشنطن تضيف قواعد جديدة لاستضافة الأفغان

الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي أن وزارة الدفاع الأمريكية أضافت 3 قواعد عسكرية أمريكية أخرى إلى قائمة المنشآت التي ستساعد مؤقتا في إيواء الأفغان الذين تم إجلاؤهم.



وقال كيربي "يمكن لوزارة الدفاع أن تعلن أنها رخصت لقاعدة مشاة البحرية كوانتيكو بولاية فيرجينيا، فورت بيكيت فيرجينيا، وقاعدة هولومان الجوية في ولاية نيو مكسيكو، لتقديم دعم إضافي للبعثة الأمريكية لإجلاء طالبي تأشيرة الهجرة الأفغانية الخاصة وأسرهم وغيرهم من الأفراد المعرضين للخطر.

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