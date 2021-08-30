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الإثنين، 30-08-2021 02:40 ص

واشنطن تعقد الاثنين اجتماعا مع شركائها حول أفغانستان

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الوكيل الإخباري - يشارك وزراء خارجية دول عدة الاثنين في مؤتمر بالفيديو لمناقشة الخطوات المقبلة في أفغانستان، على ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأحد، في وقت دخلت عمليات الإجلاء من كابول مرحلتها الأخيرة.

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وقالت الخارجية الأميركية في بيان "سيبحث المشاركون في نهج منسق للأيام والأسابيع المقبلة". 


وتنظم واشنطن هذا الاجتماع بين "الشركاء الرئيسيين" عشية اليوم الذي يغادر فيه الجيش الأميركي أفغانستان بعد 20 عاما من الحرب وبعد أكثر من أسبوعين بقليل على استيلاء طالبان على السلطة.


 ويشارك في المناقشات ممثلون عن فرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وتركيا وقطر والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.


وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيتحدث بعد الاجتماع لتقييم الخطوات الأميركية الأخيرة في أفغانستان. 


ويعقد الاجتماع غداة إعلان الولايات المتحدة انها نفّذت ضربة "دفاعية" لطائرة من دون طيار استهدفت آلية مفخخة بهدف "القضاء على تهديد وشيك" لمطار كابول مصدره تنظيم داعش الإرهابي-ولاية خرسان.


وكان الرئيس جو بايدن حذر السبت من هجوم جديد "محتمل جدا" بعد هجوم الخميس قرب مطار كابول والذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي وخلف أكثر من مئة قتيل بينهم 13 جنديا اميركيا.


وردا على ذلك، شنت واشنطن ضربة بواسطة طائرة من دون طيار في أفغانستان اسفرت عن مقتل عنصرين في التنظيم الإرهابي وإصابة ثالث، محذرة من أن هذه الضربة لن تكون "الأخيرة".


كما يعقد الاثنين في مقر الأمم المتحدة اجتماع للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في أفغانستان.

 

المملكة 

 

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