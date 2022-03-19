السبت 19-03-2022
الوكيل الاخباري

الذهب يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر

أردوغان يفتتح أطول جسر معلق في العالم

استمرار الأجواء الباردة في أغلب مناطق المملكة

الأغذية العالمي: سلاسل الإمداد تنهار في أوكرانيا

الاسد يلتقي محمد بن راشد في دبي

تشغيل سد ابن حماد بسعة 4 مليون متر مكعب - صور

مطالبة باستحداث مجلس أمن غذائي في الأردن

موسكو تعلن عن تقارب مع أوكرانيا

الأرصاد توضح حالة الطقس غدا .. وجامعة تؤجل دوامها

الأمن: ضبط شخص ظهر وهو يطلق النار من مركبة

السبت، 19-03-2022 07:49 ص

واشنطن تعلق على زيارة الأسد للإمارات

امريكا 2


الوكيل الإخباري -علقت الخارجية الأمريكية على زيارة الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس الجمعة، إلى الإمارات، قائلة إنها "تشعر بخيبة أمل شديدة ومقلقة من هذه المحاولة الواضحة لإضفاء الشرعية على الأسد".

اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس: "نحث الدول التي تفكر في التعامل مع نظام الأسد على أن تزن بعناية الفظائع المروعة للنظام على السوريين على مدار العقد الماضي، فضلا عن جهود النظام المستمرة لمنع وصول الكثير من البلاد إلى المساعدات الإنسانية والأمن". 


وزار الرئيس السوري بشار الأسد الإمارات، أمس الجمعة، في زيارة هي الأولى له إلى دولة عربية منذ 2011، والتقى عددا من مسؤوليها.


وقالت الرئاسة السورية إن الأسد ومحمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، بحثا "العلاقات الأخوية والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين بما يحقق مصالحهما المتبادلة، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر وموقف البلدين تجاه مُجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الامارات

الإمارات: استخدام الأسلحة البيولوجية اعتداء على البشرية جمعاء

رئيس

زيلينسكي يدعو لمحادثات جدية وموسكو تعلن عن تقارب بالمواقف

السعودية

السعودية تنفي صحة التصريحات بزيارة بلينكن قريبا للرياض

جسر

أردوغان يفتتح أطول جسر معلق في العالم

قققققققققق

70 دقيقة بين بوتن وماكرون .. وهذا ما حدث

image

الأغذية العالمي: سلاسل الإمداد تنهار في أوكرانيا

أخبار متعلقة
الامارات

الإمارات: استخدام الأسلحة البيولوجية اعتداء على البشرية جمعاء

FOKGbDAXwAUMjb2

الاسد يلتقي محمد بن راشد في دبي

09151475211082623750235072452517

فلكياً.. هذا موعد أول أيام شهر رمضان المبارك

ش

هزة أرضية فجر اليوم بقوة ٥ درجات شعر بها سكان دبي والشارقة وعجمان

57a2a3e191bb6

الإمارات تقرر تخفيض ساعات العمل للعاملين بالقطاع الخاص خلال شهر رمضان

امريكا 2

واشنطن تفرض عقوبات على ممثلي قطاع الدفاع الروسي