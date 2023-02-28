واشنطن تعلق على زيارة وزير الخارجية السعودي إلى أوكرانيا

الوكيل الاخباري- أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن ترحيبها بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان إلى أوكرانيا يوم الأحد.

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وخلال إيجاز صحفي رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، على سؤال بشأن التعليق على الزيارة قائلا: "نحن نرحب بزيارة وزير الخارجية السعودي مع وفد سعودي رفيع المستوى من المسؤولين عن الشؤون الإنسانية والطاقة. كما نرحب بما تم الإعلان عنه بخصوص منح السعودية لأوكرانيا أكثر من 400 مليون دولار تشمل الطاقة وأشكال أخرى من الإمدادات الأساسية، والتي من المتوقع تسليمها قريبا".



وأضاف: "لقد اتخذنا إجراءات لتقديم المساعدة لأوكرانيا من شأنها أن تعزز أمنها، وتعافيها الاقتصادي، وأمن طاقتها وقدرتها على التعامل مع الأزمة الإنسانية المستمرة الناجمة عن الهجمات الروسية، ونرحب ترحيبا حارا بإجراءات طرف مثل المملكة العربية السعودية".



وردا على سؤال "هل يساعد هذا على التقارب بين الولايات المتحدة والسعودية، أشار برايس إلى أن "هذه علاقة عمرها ثمانية عقود، وهي علاقة مهمة ونقدرها، ولدينا مصالح متعددة، وعندما يتعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية، نحن نقدر دائما عندما يقدم شركاؤنا بدورهم أشكالا مهمة من الدعم لشركائنا الآخرين".

روسيا اليوم