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الإثنين، 14-06-2021 09:32 ص

واشنطن تعلن استعدادها للتعاون مع موسكو

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الوكيل الإخباري- قال مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جيك سوليفان، إن واشنطن مستعدة للعمل مع موسكو حول عدد من القضايا، أهمها الاستقرار الاستراتيجي، وسوريا والمسائل المتعلقة بالقطب الشمالي.

وأوضح سوليفان أن موقف واشنطن في العلاقات مع موسكو يقوم على عنصرين أساسيين، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تركز قبل كل شيء على المصالح المشتركة، حيث يمكن للطرفين العمل معا، لتحقيق نتائج تفيد الولايات المتحدة والشعب الأمريكي.

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وقال "دعونا نرى ما سيحدث. هناك قضية الاستقرار الاستراتيجي، هناك سوريا ومسألة وصول المساعدات الإنسانية، هناك قضايا تتعلق بالقطب الشمالي، وأماكن أخرى حيث سيكون من مصلحتنا إيجاد أساس للعمل مع روسيا".

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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