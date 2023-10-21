السبت 21-10-2023
الوكيل الاخباري

إسرائيل: المساعدات التي تدخل غزة ستذهب إلى الجنوب ولن يُسمح بدخول وقود

4473 شهيدا و15400 إصابة في عدوان الاحتلال المتواصل على غزة

انخفاض حاد للأسهم الأميركية

عباس من القاهرة: لن نرحل وسنبقى في أرضنا

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 308

السيسي: تصفية القضية الفلسطينية لن تحصل على حساب مصر

الملك من القاهرة: ما يجري من احداث سيدفع المنطقة كلها الى الهاوية

قيادي بحزب الله: حاضرون في كل جبهة بصواريخنا وسلاحنا

انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في قبرص

الاقتصاد الرقمي تحذر من جهات وهمية تنتحل اسم البريد الأردني

عاجل

الملك من القاهرة: ما يجري من احداث سيدفع المنطقة كلها الى الهاوية

السبت، 21-10-2023 10:53 ص

واشنطن تعلن استعدادها للحوار مع موسكو حول قضية حاسمة

65337be14236047dcb0b064d


الوكيل الإخباري - أفادت السفارة الأمريكية بموسكو، بأن واشنطن أعلنت خلال اتصالاتها مع المسؤولين الروس استعدادها لاستئناف المفاوضات حول صياغة اتفاقيات جديدة في مجال الحد من التسلح.

اضافة اعلان


ونقلت صحيفة "كوميرسانت"، عن مصدر في السفارة: " ونحن على استعداد للدخول في هذه المناقشات".

في وقت سابق، ذكر السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، أن الولايات المتحدة انتهكت كثيرا أحكام معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية. على سبيل المثال في فبراير من هذا العام، أعلنت واشنطن، في انتهاك لمعاهدة ستارت الجديدة، أن منصات إطلاق الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة غير قادرة على حمل أسلحة نووية.


بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في الربيع الماضي، أنها لن تنقل المعلومات حول الرؤوس الحربية المنشورة وحاملاتها إلى الجانب الروسي.
في 21 فبراير، قال الرئيس فلاديمير بوتين في رسالته إلى الجمعية الفيدرالية إن روسيا علقت مشاركتها في معاهدة ستارت الجديدة، مؤكدا على أن البلاد لم تنسحب من المعاهدة.


وأشار الرئيس بوتين، إلى أنه قبل العودة إلى المناقشة، يجب الأخذ بالاعتبار الترسانات الاستراتيجية لدول مثل فرنسا وبريطانيا، أي إمكانات الضربة الإجمالية لحلف (الناتو) ".


وفي إبريل الماضي، قالت الخارجية الروسية إن موسكو مستعدة للنظر في إمكانية العودة إلى التنفيذ الكامل لمعاهدة ستارت الجديدة، بشرط تخلي الولايات المتحدة عن مسارها العدائي لتقويض الأمن القومي الروسي.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image6533a521cfa29

رئيس تونس يحذر من بلفور جديد

65336dd54c59b720ff40047a

السويد .. المسؤولية الجنائية من سن 13 عاما والمؤبد وارد

65339dbb4236047eac6c4da8

أسير أوكراني يتحدث عن التدريب على يد مدربين أمريكيين

image - 2023-10-21T124124.297

تقرير استخباري أمريكي يتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات في جميع أنحاء العالم

653396ae0a48d

السيسي: تصفية القضية الفلسطينية لن تحصل على حساب مصر

377408

زيوغانوف: بايدن يؤجج نيران حرب عالمية ثالثة

أخبار متعلقة
1695532916354

بلينكن: الولايات المتحدة تشعر بالقلق حيال سكان ناغورني قره باغ

650eac304c59b7285004bf02

مرشح رئاسي أمريكي يكشف هدف زيلينسكي الأساسي

image (1)

رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية: دبابات أبرامز لن تصمد طويلا في الجبهة

650e926a4c59b72236451927

السفارة الأمريكية تعتزم رصد المحتوى الإعلامي في صربيا

650e7e89423604047a39080e

الرئيس المكسيكي يعتزم طلب المساعدة من بايدن في مكافحة الهجرة

650e744a4c59b72df936637b

مسؤول أوكراني: لا خطة لدينا في حال خفض المساعدات الأمريكية