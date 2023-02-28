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الثلاثاء، 28-02-2023 09:34 ص

واشنطن تعلن عن مقتل أميركي بالضفة الغربية

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الوكيل الاخباري- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس "أن أميركيا من أصل إسرائيلي، قُتل أمس الاثنين في أعمال عنف وقعت في مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة"، بحسب واشنطن بوست.

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وقال: "ندين القتل المروّع لشقيقين إسرائيليين قرب نابلس ولإسرائيلي قرب أريحا، تفيد معلوماتنا بأنه أميركي أيضا".


ولم يكشف برايس هوية القتيل، لكن السفير الأميركي لدى إسرائيل توم نايدز قال في تغريدة له "يمكنني أن أؤكد أن مواطنا أميركيا قُتل في إحدى الهجمات في الضفة الغربية".


ودعا برايس إسرائيل إلى اتّخاذ خطوات ضد المستوطنين الذين يقفون وراء أعمال العنف، مضيفا "ندين كذلك العنف العشوائي واسع النطاق الذي مارسه مستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين"، مشيرا إلى "مقتل فلسطيني وإصابة 300 في هجوم شنّه مستوطنون إسرائيليون تم خلاله إحراق أبنية وسيارات في مدينة حوارة الفلسطينية".

 

بترا

 




 

 


 

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