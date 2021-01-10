واشنطن تلغي القيود المفروضة على التواصل مع تايوان

الوكيل الاخباري - ألغى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في قرار اتخذه ليل السبت، جميع القيود المفروضة منذ سنوات على تواصل المسؤولين الأميركيين مع ادارات تايوان، بحسب واشنطن بوست.

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وقال بومبيو في بيان، إن "الولايات المتحدة كانت قد اتخذت تلك التدابير أحاديا إرضاء للنظام الشيوعي في بكين، وهذا الامر قد انتهى".



واضاف ان الإدارة الأميركية تقيم علاقات مع شركاء غير رسميين في العالم أجمع، وتايوان لا تشكل استثناء.



ولم يحدد بومبيو طبيعة تلك القيود التي تحدث عنها، في وقت يبدو هذا الإعلان رمزيا إلى حد كبير، ذلك أن هناك قانونا كان صدر عام 2018 يسمح للمسؤولين على جميع مستويات الحكومة بمن فيهم اعضاء الإدارة الذين يشغلون مناصب تتعلق بالأمن القومي والجيش، بالتوجه إلى تايوان ولقاء نظرائهم التايوانيين.



وهذا الإعلان الذي يأتي قبل أقل من أسبوعين من انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترمب، يتوقع أن يثير غضب بكين التي تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من الأراضي الصينية.



--(بترا)

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