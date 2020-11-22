الأحد 22-11-2020
الوكيل الاخباري

وفيات الأحد 22/11/2020

إعلان صادر عن الجيش العربي

أعمال قمة العشرين مستمرة لليوم الثاني

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

ارتفاع طفيف على الحرارة

68 وفاة بكورونا في تونس و10 بلبنان

الحكومة ستدرس تأجيل أقساط البنوك قبل نهاية الشهر

السفارة الأردنية في طوكيو تقيم معرض صور للاجئين السوريين في الأردن

أوكرانيا تسجل 210 وفيات و14580 إصابة بكورونا

الجزائر: 19 وفاة و1019 إصابة جديدة بكورونا

الأحد، 22-11-2020 08:56 ص

"رسالة إلى طهران"

واشنطن تنشر قاذفاتB-52 في الشرق الأوسط

واشنطن
قاذفة من طراز B-52


الوكيل الإخباري - قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إنها نشرت قاذفات "B-52" في الشرق الأوسط يوم السبت، في خطوة وصفتها شبكة "فوكس نيوز" بأنها "رسالة إلى طهران".

اضافة اعلان
 

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من تداول تقارير إعلامية تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب خلال اجتماع مع كبار مساعديه للأمن القومي خيارات لمهاجمة إيران.

ولفتت القيادة إلى أن هذه المهمة تساعد أطقم القاذفات في التعرف على المجال الجوي للمنطقة ووظائف التحكم.

وأضافت، أن أطقم قاذفات "B-52" بالقوة الجوية أنجزت مهمة الانتشار "في مهلة قصيرة" من أجل "ردع العدوان وطمأنة شركاء الولايات المتحدة وحلفائها".

 

ووفقا لهذه التقارير، فإن ترامب سأل مستشاريه عما إذا كان لديه خيارات لاستهداف موقع نووي رئيسي في إيران خلال الأسابيع المقبلة، لكنهم أثنوه عن فكرة تنفيذ ضربة عسكرية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ريخ

هزة أرضية تضرب ولاية في الجزائر

قمة

أعمال قمة العشرين مستمرة لليوم الثاني

ت

ترامب: المعطيات المتوفرة عن التزوير تكفي لتغيير نتائج الانتخابات

5fb8acd14c59b749c64c5fd1

الولايات المتحدة تسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع تايوان

الريس-عروج-1-780x470

تركيا تواصل عمليات الاستكشاف المثيرة للجدل في شرق المتوسط

image-20170317-6113-1r3swn2

مسودة البيان الختامي لمجموعة الـ20 تزف بشرى سارة

أخبار متعلقة
ايران

إيران : لن نكترث بنتيجة الانتخابات الأمريكية

ترا

استطلاع أمريكي يظهر تقدم بايدن على ترامب

ترا

احتدام المنافسة بين ترامب وبايدن

ك

ترامب يشكك في عد الأصوات المتأخرة

110-033340--_15e8a6ad487622_700x400

ترامب: لدينا أفضل القوات العسكرية في العالم

جولات

جولات انتخابية لترامب وبايدن