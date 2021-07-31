واشنطن تهدد من ينتهك عقوباتها ضد كوبا

الوكيل الإخباري- حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من إمكانية فرض عقوبات على أي جهات تقدم دعما لأجهزة الأمن والمسؤولين الأمنيين في كوبا الذين تشملهم العقوبات الأمريكية القائمة.



وجاء في بيان أصدره، بلينكن، يوم أمس الجمعة حول فرض عقوبات إضافية على جهاز الشرطة في كوبا، على خلفية اعتداءاتها على المتظاهرين.

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وقال بلينكن،"نوضح أن أي جهات تنفذ توريدات لقوة الشرطة في كوبا أو اللواء الوطني الخاص بها أو وزارة الداخلية الكوبية أو أي أفراد وكيانات كوبية أخرى مدرجة في إطار قانون ماغنيتسكي العالمي لحقوق الإنسان، قد يواجهون مخاطر وعقوبات خاصة بهم".



وأضاف، "سنواصل عملنا من أجل محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في كوبا".



وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم أمس الجمعة، فرض عقوبات على الشرطة الثورية الوطنية الكوبية واثنين من قادتها.



ودانت هافانا العقوبات الأمريكية الجديدة ضدها، ووصف وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز باريلا، اليوم السبت، فرض العقوبات على الشرطة الكوبية وقادتها بأنها وسيلة لتبرير استمرار الحصار الاقتصادي على البلاد.

المصدر: روسيا اليوم