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الأربعاء، 26-01-2022 01:18 م

واشنطن توافق على صفقة عسكرية لمصر بأكثر من 2.5 مليار دولار

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الوكيل الإخباري-قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الثلاثاء إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع رادارات الدفاع الجوي وطائرات سي-130 سوبر هيركوليس لمصر بقيمة إجمالية تزيد على 2.5 مليار دولار.

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وأضاف البنتاجون أن البيع المحتمل لعدد 12 طائرة سي-130جيه-30 سوبر هيركوليس بما يصل إلى 2.2 مليار دولار سيشمل معدات الدعم وقطع الغيار والدعم الفني. وقال البنتاجون إن شركة لوكهيد مارتن هي المتعاقد الرئيسي الخاص بالطائرات.


وتسعى الحكومة المصرية أيضا إلى شراء ثلاث رادارات أرضية إس.بي.إس-48 وقطع غيار ومولدات ومعدات مرتبطة بها، فضلا عن التدريب على استخدامها.


وقال البنتاجون إن إل3 هاريس تكنولجيز هي المتعاقد الرئيسي للرادارات التي قد تصل كلفتها إلى 355 مليون دولار.


وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون الكونجرس بالصفقة المحتملة يوم الثلاثاء.


وعلى الرغم من موافقة وزارة الخارجية، فإن الإخطار لا يشير إلى توقيع عقد أو اختتام المفاوضات.

 

رويترز

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