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الثلاثاء، 30-05-2023 09:12 ص

واشنطن توجه رسالة لقادة ليبيا

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الوكيل الإخباري- أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء استخدام أسلحة في مناطق مدنية بمدينة الزاوية الليبية، الواقعة غربي البلاد، مطالبة القادة الليبيين ببذل جهود أكثر لتهدئة الوضع.

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وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان لها أمس الاثنين: "تتابع الولايات المتحدة الوضع في الزاوية عن كثب وبقلق وسط تقارير عن استخدام أسلحة في مناطق مدنية وإمكانية حدوث المزيد من العنف".

وحثت الولايات المتحدة الأمريكية في بيانها، "القادة الليبيين على بذل كل ما في وسعهم لتهدئة الوضع واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية أرواح المدنيين".

وفي وقت سابق، اعتبر مجلس النواب الليبي أن قصف مدينة الزاوية تصفية لحسابات سياسية وليس لمكافحة التهريب.

وقال المجلس في بيان صحفي إن "القصف الجوي الذي تتعرض له مدينة الزاوية منذ أيام بواسطة الطيران المسير، يتم تنفيذه تصفية لحسابات سياسية وليس لمكافحة التهريب كما يدعي من ورائه".

وأعرب عن "إدانته واستنكاره بأشد العبارات لهذا القصف"، معتبرا أن "هذا العمل يعد خرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2021/2570".

وصباح الخميس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن تنفيذها عملية عسكرية "وشن ضربات جوية على أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر في مدينة الزاوية".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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