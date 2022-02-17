واشنطن: روسيا تنشر سبعة آلاف جندي اضافيين على حدود أوكرانيا

الوكيل الاخباري - قال مسؤول كبير في البيت الأبيض مساء الأربعاء، إن موسكو لم تسحب قواتها عن الحدود مع أوكرانيا بل أرسلت تعزيزات من سبعة آلاف عسكري، ما يزيد المخاوف من اجتياح روسي لهذا البلد، بحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم.

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وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه لوكالات انباء أمريكية وعالمية "أعلن الروس أنهم يسحبون قوات عن الحدود مع أوكرانيا، نعرف الآن أن هذا غير صحيح"، مشيرا الى "أننا تثبّتنا الآن من أن روسيا زادت خلال الأيام الماضية وجودها على طول الحدود الأوكرانية بما يصل إلى سبعة آلاف عسكري، بعضهم وصل اليوم".



وأشار في هذا الصدد الى أن "روسيا تقول إنها تريد حلا دبلوماسيا لكن أفعالها تشير إلى عكس ذلك" بحسب تعبيره.



الى ذلك، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توامس الخميس إن "روسيا تتجه إلى غزو وشيك لأوكرانيا رغم إعلانها عن انسحابات عسكرية" بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" .



وأضافت توامس، إنها طلبت من وزير الخارجية أنتوني بلينكن المشاركة في اجتماع حول أوكرانيا يعقده مجلس الأمن الدولي الخميس، وسيشارك في الاجتماع عن الجانب الروسي نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، كما يشارك فيه مساعد الوزير البريطاني المكلف بشؤون أوروبا جيمس كليفرلي.