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الأحد، 20-12-2020 02:24 م

بموجب قانون قيصر

واشنطن: سنواصل فرض العقوبات على النظام السوري

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علم الولايات المتحدة الأمريكية


الوكيل الإخباري - أعلنت واشنطن أنها ستواصل العقوبات التي فرضتها على سوريا بموجب قانون "قيصر" وطالت أكثر من 90 شخصا وكيانا سوريا.

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وقالت السفارة الأمريكية في دمشق عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن الرئيس دونالد ترامب وقع قانون "قيصر" قبل أكثر من عام "لمحاسبة الرئيس بشار الأسد ونظامه".

وأضافت أن واشنطن ستواصل "فرض هذه العقوبات حتى ينهي النظام السوري حملته العنيفة ضد الشعب السوري وحتى تتخذ دمشق خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يمثل المسار الوحيد الناجع لتحقيق مستقبل مستقر لكل السوريين".


يذكر أن الولايات المتحدة والغرب يفرضان حصارا خانقا على سوريا والشعب السوري أدى لتراجع مستويات المعيشة وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق في البلاد.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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