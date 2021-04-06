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الثلاثاء، 06-04-2021 10:01 م

واشنطن: على إيران وقف تهديداتها الباليستية

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الوكيل الاخباري - اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن محادثات فيينا مع إيران قد تشكل خطوة مفيدة، مشددة على أنه سيكون هناك محادثات قاسية مع إيران في المرحلة المقبلة.

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إلى ذلك، أكد المتحدث الخارجية الأميركية نيد برايس عدم الوصول بعد لمرحلة اتخاذ قرار رفع العقوبات عن إيران، مشيراً إلى أن الفريق الأميركي المفاوض في فيينا يركز على العودة للامتثال للاتفاق النووي.


وشدد المتحدث على ضرورة الالتزام بمعادلة الامتثال مقابل الامتثال في الاتفاق النووي مع إيران، لافتا إلى أن على إيران وقف تهديداتها الباليسية "لكننا نركز في فيينا على الملف النووي".

 

المصدر - العربية 

 




 

 


 

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