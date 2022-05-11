الأربعاء 11-05-2022
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الأربعاء، 11-05-2022 06:06 م

واشنطن عن استشهاد أبو عاقلة: إهانة لحرية الإعلام

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الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية الأمريكية استشهاد الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين صباح الأربعاء.

وقال المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، “نشعر بالحزن الشديد وندين بشدة مقتل الصحفية الأمريكية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية”.

وأضاف، “يجب أن يكون التحقيق فوريًا وشاملًا ويجب محاسبة المسؤولين”، معتبرا موتها إهانة لحرية الإعلام في كل مكان.

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