الأربعاء 07-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزير الصحة لـ الوكيل : ضوابط وشروط لعودة الحياة الى طبيعتها يجب ان تتحقق

خبير زلازل لـ الوكيل : لن تتأثر المملكة بهزة أرضية

أسعار الذهب الأربعاء 7/4/2021

أمانة عمان لـ برنامج الوكيل : خدمة الدليفري اختيارية للتاكسي والسرفيس

وفيات الأربعاء 7/4/2021

مضيفة تطرد عائلة من الطائرة في أمريكا

المعونة :دعم نقدي لـ 60 ألف أسرة إضافية الشهر الحالي

الفنانة عبير عيسى في العناية الحثيثة

مطالبات عبر برنامج الوكيل بالسماح للمواطنين بأخذ مطاعيم كورونا يوم الجمعة

التربية تنشر تفاصيل هامة حول شكل امتحان التوجيهي

الأربعاء، 07-04-2021 08:44 ص

رفضت المطالب القصوى من جانب طهران

واشنطن لا تستبعد تخفيف العقوبات عن إيران

واشنطن
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس


الوكيل الإخباري - أشارت الولايات المتحدة إلى إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي، لكنها في الوقت ذاته، رفضت "المطالب القصوى" من جانب طهران.

اضافة اعلان

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الثلاثاء: "ندرك أنه سيكون من الضروري ضمان تخفيف العقوبات، في ما يخص العقوبات التي تتناقض مع الاتفاق النووي".


وتعليقا على مطالبة إيران برفع كافة العقوبات، أكد برايس أن "المطالب القصوى لن تؤدي إلى أي شيء، ونحن في فيينا لمناقشة ما هية الخطوات التي قد تتخذ من أجل تنفيذ (بنود الاتفاق النووي) من قبل الطرفين".


وأضاف: "لا أعتقد أنها بناءة، تلك الدعوات الموجهة للولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات من طرف واحد أو خطوات للمصالحة، دون أي رد من قبل إيران".

 

وأكد أن فريق المفاوضين الأمريكيين في فيينا يركز اهتمامه على "ما هو بناء" بالنسبة لتحقيق "الهدف النهائي"، ألا وهو تنفيذ الاتفاق النووي.


وأعرب المتحدث عن قناعته بأن مصالح الولايات المتحدة تتطابق مع مصالح روسيا والصين عندما يدور الحديث عن تجاوز الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وقال إن "توجه إيران نحو امتلاك السلاح النووي لا يصب في مصلحة موسكو أو بكين بالطبع".


وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تتوقع مفاوضات مباشرة مع إيران في إطار المشاورات حول برنامجها النووي في فيينا، لكن المشاورات خطوة إيجابية ومفيدة على أي حال.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
دولارات

نشر قائمة أغنى أغنياء العالم للعام 2021

alexandria

مصر.. زلزال بقوة 4.3 درجة

hreeq6

السيطرة على حريق في السوق المركزي بالكويت

رو

روسيا تستبعد عودة سفيرها إلى واشنطن

32021302141875468566

البيت الأبيض يستبعد فكرة فرض جواز سفر صحي فيدرالي

7936bfef-2fd6-4f20-9223-98250603c9b4

توجيه إخطار بالإفلاس لرئيس وزراء ماليزيا السابق

أخبار متعلقة
هزه

هزة أرضية بقوة 5.3 درجة تضرب الحدود العراقية الإيرانية

اوك

إيران.. اتهامات إلى 10 مسؤولين بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية

11-25-1200x675

إيران ترفض أي رفع للعقوبات الأمريكية

320211613106912752799

العراق: مشروع الربط السككي مع إيران وتركيا بحاجة لقرار سياسي

60601e18423604116363b626

مقتل سجين وإصابة ضابط في حادث احتجاز رهائن داخل سجن أمريكي

605f38264236042c2d6106c5

الصين تفرض عقوبات على الولايات المتحدة وكندا