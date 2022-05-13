واشنطن "منزعجة" من أعمال العنف التي رافقت جنازة شيرين أبو عاقلة

الوكيل الإخباري - عبرت واشنطن، اليوم الجمعة، عن انزعاجها من مشاهد العنف التي رافقت جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.



وأعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، عن انزعاجها الكبير من أعمال العنف التي قامت بها شرطة الاحتلال الإسرائيلي خلال جنازة شيرين أبو عاقلة.

اضافة اعلان



وقالت: "لقد رأينا جميعا تلك الصور، ومن الواضح أنها مزعجة للغاية"، مضيفة: "نأسف لاقتحام ما كان ينبغي أن يكون مسيرة سلمية".



وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، هجوما عنيفا على موكب تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة إلى مثواها الأخير، مستعملا قنابل صوتية.



وبحسب المعلومات فإن سبب الهجوم هو اشتراط السلطات الاحتلال نقل جثمان أبو عاقلة بالسيارة من المستشفى الفرنسي وليس مع المشاة.



وشيرين أبو عاقلة صحفية تبلغ 51 عاما، ولدت في القدس الشرقية، وقتلت أمس على يد قوات الاحتلال في مدينة جنين بالضفة الغربية.

RT