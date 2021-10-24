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الأحد، 24-10-2021 07:24 ص

واشنطن: ننتظر توضيح أنقرة حول قرارها طرد سفراء عدد من الدول

واشنطن


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تنتظر توضيح الجانب التركي قرار أنقرة طرد سفراء 10 دول، من بينهم سفير الولايات المتحدة.

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وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية: "لقد قرأنا هذه التقارير ونسعى للحصول على توضيح من وزارة الخارجية التركية حول ذلك".


من جهتها، دعت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وفنلندا، في بيان مشترك الاثنين الماضي إلى الإفراج عن المعارض التركي عثمان كافالا، معتبرة أن "استمرار احتجازه يثير الشكوك حول الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا".


وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا أنه أصدر تعليمات لوزير خارجيته باتخاذ إجراءات فورية لضمان إعلان هؤلاء السفراء العشرة أشخاصا غير مرغوب فيهم في تركيا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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