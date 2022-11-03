الخميس 03-11-2022
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الخميس، 03-11-2022 06:47 م

واشنطن وسيول تمددان المناورات الجوية المشتركة

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الوكيل الاخباري- أعلن البنتاغون، اليوم الخميس، تمديد المناورات الجوية المشتركة مع سلاح الجو الكوري الجنوبي، والتي وصفت بالمناورات الأكبر من نوعها على خلفية "الاستفزازات الأخيرة" الكورية الشمالية، بحسب واشنطن بوست.
وفي تطورات للأحداث في أجزاء من شمال اليابان، صدرت أوامر للسكان بالاحتماء خلال عمليات إطلاق كوريا الشمالية صواريخ تضمنت صاروخين قصيرَي المدى.
كما أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن "عملية إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات يُفترض أنها باءت بالفشل".

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وحضت الولايات المتحدة جميع دول العالم على تعزيز العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بإطلاقها صاروخا بالستيا عابرا للقارات في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن الدولي.

 

بترا


 




 

 


 

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