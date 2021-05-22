السبت 22-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

السعودية..إصابات كورونا تتخطى الألف خلال 24 ساعة

ارتفاع الدين العام الأردني إلى 33.3 مليار دينار

إقبال لافت من تجار إربد على التطعيم ضد كورونا

حملة لإعطاء لقاح كورونا للقطاعات التجارية المغلقة بالزرقاء

إعلان منطقة البحر الميت وجهة سياحية آمنة الخميس المقبل

النمسا: الاتحاد الأوروبي يريد الحوار مع روسيا

استشهاد صحفي وإصابة 9 آخرين خلال العدوان الإسرائيلي على غزة

نقيب الصيادلة لـ الوكيل : زيادة الإقبال على مخفضات الحرارة والأسبرين

الجزائر تفتح مجالها الجوي مع فرنسا فقط

ادارة الازمات : توجيه فوري لتسهيل الاجراءات المتعلقة باعطاء مطاعيم كورونا

السبت، 22-05-2021 12:39 م

واشنطن وكوريا الجنوبية توسعان التعاون في قطاع الطاقة النووية

604f1d8e4236040f812d24ef


الوكيل الإخباري- أكدت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أنهما ستوسعان التعاون في قطاع الطاقة النووية للتوغل بشكل أعمق في الأسواق الخارجية.

وفي بيان مشترك عقب القمة التي عقدت بين الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن والرئيس الأمريكي، جو بايدن، في البيت الأبيض بواشنطن، قال الرئيسان: "نتعهد بتطوير التعاون في الأسواق النووية الخارجية من خلال المشاركة المشتركة في مشاريع محطات الطاقة النووية، مع ضمان الحفاظ على أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية".

اضافة اعلان

في حين تم إصدار بيان آخر مشترك بين البلدين، خاص بالحقائق، حيث أشار الجانبان في هذا البيان إلى أنه "كجزء من جهودنا الجادة لضمان إمدادات الطاقة النووية، تلتزم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالمشاركة المشتركة في أسواق الطاقة النووية العالمية من خلال تعزيز التنسيق في سلسلة التوريد"، لافتين إلى أن "البلدين سوف يتبنيان سياسة مشتركة تطلب من الدول المتلقية أن يكون لديها اتفاقية ضمانات إضافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية كشرط لتزويد محطات الطاقة النووية".


من جانبها، أوضحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن "البلدين سيواصلان إجراء محادثات المتابعة لتنفيذ الاتفاقية التي تم التوصل إليها خلال القمة"، مؤكدة أنه "بناء على تصدير كوريا الجنوبية الناجح لمحطات الطاقة النووية المحلية إلى الإمارات العربية المتحدة، فإن الاتفاقية الأخيرة ستعطي دفعة إضافية للشركات الكورية الجنوبية التي تركز على أسواق الطاقة العالمية".


تجدر الإشارة إلى أنه "في عام 2009، فاز "كونسورتيوم" كوري جنوبي بعقد لبناء أربعة مفاعلات نووية في منطقة البركة الواقعة على بعد 270 كيلومترا غرب أبو ظبي، وبدأ المفاعل الأول تشغيله التجاري في أبريل، حيث تبذل كوريا الجنوبية جهودًا للتوغل بشكل أعمق في أسواق الطاقة النووية العالمية، بما يتماشى مع الجهود المبذولة لإيجاد طلبات جديدة، حيث كانت تقلل ببطء اعتمادها المحلي على محطات الطاقة النووية.

المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ال

لبنان .. حزب الله يدعو الأطراف لتقديم تنازلات لتشكيل الحكومة

60a8f1b14c59b71e1d0dcddb

النمسا: الاتحاد الأوروبي يريد الحوار مع روسيا

161891379923903700

وزير الخارجية الفلسطيني يزور بغداد غدا

صحة

الصحة المصرية توضح بشأن سلالة الفطر الأسود القاتلة

24123Image1-1180x677_d

العراق: تفعيل عقود التسليح العسكري مع فرنسا

CNN-Beirut-9-e1596621930141

حريق في مرفأ بيروت- فيديو

أخبار متعلقة
مستشار

مستشار بايدن للأمن القومي يبحث مع نظيره البريطاني الوضع في غزة

مجل

مجلس الأمن يعقد جلسة رابعة حول عدوان الاحتلال

من

الخارجية الأميركية : سنرد بحسم إذا هوجمت قواتنا في أفغانستان

ريك

ريابكوف: نظام مراقبة الأسلحة في أزمة