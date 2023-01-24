واشنطن.. 3 قتلى إثر إطلاق نار في مدينة ياكيما

الوكيل الاخباري - قتل 3 أشخاص، الثلاثاء، إثر إطلاق نار وقع في مدينة ياكيما بولاية واشنطن الأمريكية.



وقال مسؤول بشرطة واشنطن في إفادة مصورة، إن شاب أطلق النيران داخل متجر على الطريق، وفر هاربا.



وأضافت الشرطة أن المشتبه به سرق سيارة من طراز "كرايسلر سيدان" رمادية أو فضية اللون، واستخدمها في تنفيذ إطلاق النار.



ونشرت إدارة شرطة ياكيما صور المسلح المشتبه به على حسابها على فيسبوك، معلنة بدء عمليات البحث عنه.

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