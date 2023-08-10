واشنطن: 6 قتلى في حريق غابات بإحدى جزر هاواي

الوكيل الإخباري - قتل ستة أشخاص على الأقل في حريق غابات اجتاح مساحات كبيرة في جزيرة ماوي الواقعة ضمن أرخبيل هاواي، وفق ما أعلنت السلطات الحكومية في الولاية، بحسب لوس أنجلوس تايمز.

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وقال رئيس السلطة المحلية في مقاطعة ماوي ريتشارد بيسن في مؤتمر صحافي "يحزنني أن أفيد بأنه تأكد مصرع ستة أشخاص، حيث أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة"، مشيرا إلى أن هذه حصيلة أولية.



وأعلنت مساعدة الرئيس التنفيذي لولاية هاواي سيلفيا ليوك حالة الطوارئ.



وأفادت شبكة "سي ان ان" بأن النظام الاستشفائي في جزيرة ماوي "مثقل بالأعباء جراء تدفّق أشخاص مصابين بحروق وآخرين يعانون من حالات اختناق"، مشيرة إلى أن خدمات الرقم 911 تعطّلت وكذلك خدمات الاتصالات.



بترا