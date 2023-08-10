الخميس 10-08-2023
الوكيل الاخباري

وفاتان واصابتان بحوادث السير خلال 24 ساعة

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

الدولار مستقر وسط ترقب لبيانات التضخم في أمريكا

أسعار الذهب عالمياً اليوم قرب أدنى مستوى في شهر

استشهاد شاب برصاص الاحتلال غرب نابلس

معرض الغذاء الدولي ينطلق اليوم بمشاركة محلية وخارجية في عمان

استعدادا لمهرجان صيف عمّان .. إغلاق حدائق الحسين اليوم

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - اسماء

متحور كورونا الجديد.. الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن خطورته

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الخميس، 10-08-2023 08:32 ص

واشنطن: 6 قتلى في حريق غابات بإحدى جزر هاواي

طط


الوكيل الإخباري - قتل ستة أشخاص على الأقل في حريق غابات اجتاح مساحات كبيرة في جزيرة ماوي الواقعة ضمن أرخبيل هاواي، وفق ما أعلنت السلطات الحكومية في الولاية، بحسب لوس أنجلوس تايمز.

اضافة اعلان


وقال رئيس السلطة المحلية في مقاطعة ماوي ريتشارد بيسن في مؤتمر صحافي "يحزنني أن أفيد بأنه تأكد مصرع ستة أشخاص، حيث أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة"، مشيرا إلى أن هذه حصيلة أولية.


وأعلنت مساعدة الرئيس التنفيذي لولاية هاواي سيلفيا ليوك حالة الطوارئ.


وأفادت شبكة "سي ان ان" بأن النظام الاستشفائي في جزيرة ماوي "مثقل بالأعباء جراء تدفّق أشخاص مصابين بحروق وآخرين يعانون من حالات اختناق"، مشيرة إلى أن خدمات الرقم 911 تعطّلت وكذلك خدمات الاتصالات.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
64d457204236044dd11a3965

كوريا الشمالية.. كيم يدعو للاستعداد للحرب بطريقة هجومية

64d38bbf4c59b70fef3f1a0f

كوريا الجنوبية تطور فرقاطات بقدرات مميزة لجيشها

99

الأمم المتحدة: رئيس النيجر يعيش بظروف مٌرزية

ط

متحور كورونا الجديد.. الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن خطورته

64d40473423604468d14fa75

بلينكن يغرد بشأن "قضية الصحراء"

7202326105047697705157

بيان هام صادر عن المملكة العربية السعودية

أخبار متعلقة
64d2b2654c59b711a94b55c2

القنصلية السعودية في لوس أنجلوس تحذر رعاياها من تأثيرات الإضراب العمالي