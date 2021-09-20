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الإثنين، 20-09-2021 07:11 م

والد مطلق النار في جامعة بيرم الروسية: لا أعلم شيئا عن ميول وهوايات ابني

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الوكيل الإخباري - صرح والد تيمور بيكمنصوروف، المشتبه بارتكاب جريمة قتل جماعي في جامعة بيرم الروسية، بأنه ليس على دراية بميول ابنه وهواياته، ما عدا تعلقه بقضاء الوقت وراء حاسوبه.

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وقال والد الشاب في تصريحات حصرية لـ RT اليوم الاثنين: "لا يمكنني أن أقول لكم شيئا فأنا أعيش في مدينة أخرى، وحتى لا أعرف مدى مصداقية هذه القصة كلها.. ما زلت مصدوما حتى الآن، ولا أستطيع أن أهدأ.. ما الذي صنعه؟".


وتابع الرجل الذي يعيش في مدينة سامارا بعد أن طلق والدة ابنه التي تعيش معه في مدينة بيرم، قائلا إنه لا يدري شيئا عن ميول تيمور. وأضاف: "كان الحاسوب هوايته الوحيدة. كنت أسأله: ما بك لا تخرج أبدا من البيت للنزهة؟ وهو يقول: لا أريد التنزه فأنا أجلس وراء حاسوبي".


ووفقا للمعطيات الرسمية الأخيرة فقد خلف إطلاق النار في جامعة بيرم ستة قتلى و٢٨جريحا.

 

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روسيا اليوم



 




 

 


 

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