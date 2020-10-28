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الأربعاء، 28-10-2020 10:58 ص

وزارة الثقافة العراقية تنفي اغلاق متحف الزعيم عبد الكريم قاسم

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الوكيل الاخباري- حسمت وزارة الثقافة العراقية، اليوم الأربعاء، الجدل بشأن ما تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق متحف الزعيم عبد الكريم قاسم.

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وبحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت الوزارة في بيان: "تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي أقوالا من مصادر مجهولة، ادعت فيها نية الوزارة إغلاق متحف الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم".


وأضافت أنها "تنفي تلك الأقوال غير الدقيقة"، مشيرة إلى سعيها "لتعزيز المتحف المذكور وتطويره لما يمثله من رمزية تاريخية في حياة الشعب العراقي".


وأوضحت أن "وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم سبق أن وجه بإصدار دليل لمقتنيات المتحف، وتاريخها، ومناسباتها لدى زيارته للبيت التراثي في بغداد المخصص كمتحف للرئيس الراحل عبد الكريم قاسم في الرابع والعشرين من شهر أغسطس/آب الماضي، مشجعا إدارته على فتح أبوابه أمام المواطنين وتطويره".


كما دعت الوزارة إلى توخي الدقة في تناقل الأخبار وأخذها من مصادر موثوقة.

 

المصدر: سبوتنيك


 




 

 


 

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