الجمعة 28-01-2022
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وزارة الحج والعمرة: لا تمديد لتأشيرة العمرة للقادمين من الخارج

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الجمعة، 28-01-2022 04:39 م

وزارة الحج والعمرة: لا تمديد لتأشيرة العمرة للقادمين من الخارج

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الحج والعمرة أن النظام لا يسمح بتمديد تأشيرة العمرة للقادمين من الخارج، إذ تم تحديد مدة الإقامة بـ30 يوما فقط.

وأوضحت أن "تأشيرة العمرة هي تأشيرة إلكترونية تمنحها السعودية لضيوف الرحمن الراغبين بأداء العمرة، وتتيح لهم حرية التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن السعودية خلال فترة الإقامة".

وكشفت الحج والعمرة أنه تم تقييد المدة التكرارية المسموح بها لإصدار تصاريح العمرة إلى 10 أيام، وذلك بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين.

وأكدت أنه يجب على المعتمرين القادمين من الخارج تسجيل إثبات اللقاح في منصة "قدوم" قبل دخول السعودية، والتسجيل في تطبيقي "توكلنا" و"اعتمرنا" بعد الوصول، وبعد تحديث الحالة الصحية في "توكلنا" يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات والزيارة عبر "اعتمرنا" و"توكلنا"، وستتولى شركة العمرة استخراج التصاريح اللازمة لهم.

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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