الإثنين 21-11-2022
الوكيل الاخباري

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في وزارة الشباب - أسماء

الجيش التركي قد ينفذ عملية برية في سوريا

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الزراعة والتطوير الحضري - أسماء

3 اصابات بحادثي سير في الزرقاء وعلى طريق المطار

انخفاض كيلو البندورة ربع دينار اليوم

لهذه الأسباب.. أسعار النفط قرب أدنى مستوى في شهرين

إعلان عن 5 منح دراسية في الجامعات الاردنية - تفاصيل

مدعوون للامتحان التنافسي في الخدمة المدنية - أسماء

هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب جزيرة كريت اليونانية

ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

الإثنين، 21-11-2022 09:02 ص

وزارة الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني

637b0f274c59b774b120df95


الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن استدعاء السفير البريطاني في طهران، وتسليمه "مذكرة احتجاج شديدة اللهجة"، نظرا لاعتداء مجموعة على مبنى السفارة في لندن والإساءة للعلم الإيراني.

اضافة اعلان

 

وأشار المدير العام لدائرة المراسيم بوزارة الخارجية الذي استدعى السفير البريطاني في طهران، إلى تعهدات الحكومة البريطانية المنضوية في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1961 و1963) وأبلغ السفير البريطاني احتجاجه على فشل شرطة بلاده في منع وقوع هكذا أحداث مؤسفة.

من جانبه، أعرب السفير البريطاني، عن أسفه لقاء هذا الهجوم، مؤكدا أنه سينقل موقف طهران إلى لندن، معربا عن تطلعه إلى عدم تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
637b0d844c59b773b1239032

الجيش التركي قد ينفذ عملية برية في سوريا

0

ضربات إيرانية جديدة تستهدف المعارضة الكردية في العراق

زلزال

هزة أرضية بقوة 6 درجات تضرب جزيرة كريت اليونانية

م

مجموعة السبع تطالب بعقوبات أكثر صرامة على كوريا الشمالية

637a2b954c59b770ce0c84ca

شاهد.. الصور الأولى للحظة وصول السيسي إلى قطر لحضور كأس العالم

637a20774c59b75f48222525

الكويت تعلن مفاجأة للمصريين بشأن إصدار التأشيرات

أخبار متعلقة
636ce5d042360437111277e8

إيران تحذر رعاياها من السفر إلى أستراليا

غ

وفاة أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين

6363e4a34236040e77766462

إيران.. مقتل شخصين بمواجهات غربي طهران

download

وصول رئيس الوزراء الأرميني إلى طهران

6360bb6f4236047df37e1ed0

وزير الخارجية الإيراني يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير روسيا الجديد

6354ed564236042ee41e00af

إيران ترفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة