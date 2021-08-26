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الخميس، 26-08-2021 12:03 ص

وزارة الدفاع التركية: الجيش التركي يغادر أفغانستان

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء أنها بدأت سحب قواتها من أفغانستان، متخلية على ما يبدو عن خطتها المساعدة في تأمين مطار كابول.

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وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن "القوات المسلحة التركية ستعود إلى أرض الوطن معتزة بنجاحها في إتمام المهام الموكلة إليها".


ونشرت تركيا 500 جندي يتولون القيام بمهام غير قتالية في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي التي تم التخلي عنها حاليا في البلاد.


وأجرت مفاوضات مع طالبان وواشنطن بشأن لعب دور في تأمين المطار بعد انسحاب القوات الأميركية المقرر استكماله الثلاثاء.


وذكر مسؤولون أميركيون أن هذه المحادثات كانت متواصلة الأسبوع الماضي.
لكن سيطرة طالبان السريعة على العاصمة الأفغانية شكّلت ضربة لخطط تركيا، وحرمتها بالتالي من ورقة ضغط مهمة في علاقاتها المضطربة مع واشنطن.


وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن أنقرة لا تزال مهتمة بلعب دور في أفغانستان وترك قنوات الاتصال مفتوحة مع قادة طالبان.


وقال تزامنا مع الإعلان عن سحب الجنود "من المهم أن تستقر أفغانستان".

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