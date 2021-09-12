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الأحد، 12-09-2021 03:44 م

وزارة الدفاع التركية: تحييد أربعة إرهابيين شمالي سوريا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد "تحييد 4 إرهابيين" من عناصر "حزب العمال الكردستاني" شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، إن "الجيش التركي يقف بالمرصاد أمام إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا"".

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وأكدت أن "أبطال القوات الخاصة تمكنوا من تحييد 4 إرهابيين من التنظيم كانوا يستعدون لشن هجوم يستهدف منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا".


وفي 23 أبريل الماضي أطلقت تركيا عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" بشكل متزامن ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا وأفشين-باسيان شمالي العراق.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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