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الثلاثاء، 30-05-2023 09:47 ص

وزارة الدفاع الروسية: كييف حاولت مهاجمة موسكو بـ 8 طائرات مسيرة وتم تدميرها جميعا

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلااثاء، أن كييف حاولت مهاجمة موسكو بـ8 طائرات مسيرة، وأكدت أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدميرها كلها.

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وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "نظام كييف حاول صباح اليوم شن هحوم إرهابي بطائرات بدون طيار على منشآت في مدينة موسكو. وشاركت في الهجوم 8 طائرات بدون طيار، وقد تم تدمير كل المسيرات".

وأضافت أن "3 مسيرات منها تم التصدي لها عن طريق الدفاعات الإلكترونية وفقدت السيطرة وانحرفت عن أهدافها المحددة، وأُسقطت 5 طائرات بدون طيار بواسطة نظام بانتسير-اس للصواريخ المضادة للطائرات في منطقة موسكو".

وفي وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن طائرات مسيرة سقطت على مبنيين سكنيين في غرب وجنوب غرب موسكو.

وقال سوبيانين إن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات خطيرة، وأكد أن شخصين فقط طلبا المساعدة الطبية، ولم تكن هناك حاجة إلى العلاج في المستشفى.

وحث عمدة موسكو المواطنين على عدم نشر معلومات لم يتم التحقق منها، والاستناد فقط إلى المصادر الرسمية، وأكد أن جميع خدمات الطوارئ موجودة في مكان الحادث، ولا توجد إصابات خطيرة نتيجة للهجوم بالمسيرات.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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