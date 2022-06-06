وزارة الدفاع الصينية تتهم سلاح الجو الكندي بالقيام بأعمال استفزازية

الوكيل الاخباري- صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، بأن القوات الجوية الكندية، كثفت أنشطتها الاستخبارية والاستفزازات ضد الصين، بذريعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية.

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وشدد المتحدث العسكري الصيني في معرض تعليقه على اتهامات وجهها سلاح الجو الكندي ضد طياري بلاده، على أن بكين ترفض ذلك بشدة.



ونقلت وزارة الدفاع الصينية عن وو تشيان قوله: "كثفت طائرات القوات الجوية الكندية في الآونة الأخيرة، من أنشطتها الاستخباراتية والاستفزازية ضد الصين بذريعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، الأمر الذي يشكل تهديدا للأمن القومي الصيني، كما يعرض كوادر الجانبين للخطر، ويعارض الجانب الصيني ذلك بشدة".



وكان سلاح الجو الكندي قد اتهم يوم الخميس الماضي طياري القوات الجوية الصينية بسلوك غير مهني مهدد للأمن أثناء تعاملهم مع القوات الجوية الكندية في المجال الجوي الدولي.



الحوادث المذكورة جرت خلال مهمة القوات الجوية الكندية "نيون" الخاصة برصد الانتهاكات المحتملة لعقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية.

روسيا اليوم