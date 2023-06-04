وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تكذب مزاعم بوريل حول توريد الذخيرة لأوكرانيا

الوكيل الإخباري- نفت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، مزاعم رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل بأنه ناقش مع وزير دفاع كوريا الجنوبية لي جونغ سوب، موضوع توريد الذخيرة لأوكرانيا.



وأشارت وكالة يونهاب، إلى أن الوزارة الكورية الجنوبية وصفت هذه المزاعم بغير الصحيحة.



وكان بوريل قد صرح بذلك في تغريدة بعد محادثاته أمس السبت مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي على هامش مؤتمر شانجريلا في سنغافورة.



وقالت الوزارة الكورية الجنوبية، في رسالة إلى الصحفيين: "إن الادعاء بأن المناقشات جرت حول دعم أوكرانيا بالذخيرة ليس صحيحا. لقد أعرب الجانب الأوروبي عن موقفه أحادي الجانب بشأن أهمية (توفير) الذخيرة، وأشار إلى الحاجة إلى تقديم أنظمة أسلحة مختلفة وأشكال أخرى من الدعم لتحسين الوضع في أوكرانيا".

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روسيا اليوم