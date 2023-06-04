الأحد 04-06-2023
الوكيل الاخباري

اتلاف 5 أطنان من الأغذية الفاسدة في الكرك

قرار بتعديل ساعات الدوام في البلقاء التطبيقية

أفعى سامة تلدغ طالب داخل مدرسة في إربد وحالته حرجة

استخدام بصمة العين في الخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص خلال أسابيع

خبير أمن سيبراني أردني يحذر حاملي "الأيفون"

بدء بيع وثائق عطاء استقطاب مطور لمشروع المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق

93 مليون دولار صادرات إربد لشهر أيار الماضي

تفاصيل جديدة عن عملية الشرطي المصري

تحديد موعد صرف بدل دعم المحروقات لوسائط النقل العاملة داخل حدود أمانة عمّان

مناشدة بالبحث عن شاب مفقود في الكرك

الأحد، 04-06-2023 09:12 ص

وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تكذب مزاعم بوريل حول توريد الذخيرة لأوكرانيا

647c25494c59b715220c3191


الوكيل الإخباري- نفت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، مزاعم رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل بأنه ناقش مع وزير دفاع كوريا الجنوبية لي جونغ سوب، موضوع توريد الذخيرة لأوكرانيا.

وأشارت وكالة يونهاب، إلى أن الوزارة الكورية الجنوبية وصفت هذه المزاعم بغير الصحيحة.

وكان بوريل قد صرح بذلك في تغريدة بعد محادثاته أمس السبت مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي على هامش مؤتمر شانجريلا في سنغافورة.

وقالت الوزارة الكورية الجنوبية، في رسالة إلى الصحفيين: "إن الادعاء بأن المناقشات جرت حول دعم أوكرانيا بالذخيرة ليس صحيحا.  لقد أعرب الجانب الأوروبي عن موقفه أحادي الجانب بشأن أهمية (توفير) الذخيرة، وأشار إلى الحاجة إلى تقديم أنظمة أسلحة مختلفة وأشكال أخرى من الدعم لتحسين الوضع في أوكرانيا".

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
647c48af42360463620b484d

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب كرمانشاه بغرب إيران

647c40c14236046c194b7eeb

السودان.. تواصل الاشتباكات في الخرطوم والسفارة الأمريكية تصدر بيانا

647c457d4c59b71e1a260250

انتخابات الكويت.. ضبط إحضار بحق 4 مرشحين بتهمة شراء الأصوات

5

تفاصيل جديدة عن عملية الشرطي المصري

647c408e4c59b711f8431158

مصرع طفلين في حريق اندلع في الحميدية بدمشق

647c3d3842360410997025d9

العراق: ندعم مسار تحقيق السلم الأهلي في سوريا وكل المفاوضات المتعلقة بشأنه

أخبار متعلقة
image (43)

أوستن يشيد بخطوات تحسين العلاقات بين سول وطوكيو

6479ed984c59b763603438e4

وسط تصاعد التوتر.. سيئول تجري تدريبات بالجزر الحدودية مع الشمال

image - 2023-05-24T141545.042

كوريا الجنوبية تستضيف اجتماعاً لمنع تهريب أسلحة الدمار الشامل لأول مرة

646daf3e4c59b751a8089c3c

زاخاروفا: بوريل فقد الاحترام والوقار وما قاله "سقطة فرويدية"

image - 2023-05-24T084644.334

كوريا الجنوبية تطلق صاروخاً فضائياً بـ 8 أقمار اصطناعية

645b8859423604651e24575b

كوريا الجنوبية تطلق عدة أقمار صناعية الشهر الجاري