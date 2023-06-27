وزارة الدفاع تعلن صد هجمات أوكرانية وتكبيد العدو 700 قتيل

الوكيل الإخباري-

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن القوات الروسية أحبطت هجمات شنتها قوات كييف على عدة محاور، وكبدتها نحو 700 قتيل اليوم الماضي.وقالت الوزارة في الإفادة الصحفية اليومية، إن أكثر من 400 جندي من قوات كييف تم القضاء عليهم أثناء محاولتهم شن هجوم باتجاه كراسنو-ليمان ودونيتسك.وفي محور جنوبي دونيتسك، بلغت خسائر العدو نحو 115 جنديا بالإضافة إلى تدمير 5 مدرعات بينها مركبة من "برادلي" أمريكية الصنع.وتمكنت القوات الروسية من القضاء على نحو 30 جنديا باتجاه خيرسون، والتصدي لمجموعات تخريبية كانت تقوم بعمليات استطلاع في منطقة زابوروجيه.وفي منطقة كوبيانسك خسرت قوات كييف أكثر من 30 جنديا بالإضافة إلى عدد من المعدات والآليات العسكرية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات كييف تواصل محاولاتها الفاشلة في شن هجمات مضادة بهدف اختراق دفاعات القوات الروسية في عدد من المحاور.